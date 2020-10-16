رئيس يويفا: ربما نغير طريقة إقامة يورو 2020.. والنظام المختلف لدوري الأبطال يعجبني

ألمح ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى إمكانية حدوث تغييرات على نظام إقامة يورو 2020.

وكان من المقرر أن تقام بطولة يورو الصيف الماضي في 12 بلد، لكن تم تأجيلها لعام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لقناة "موفي ستار" الإسبانية: "نحن دائما نتابع الموقف الحالي، لكن اليورو سوف تُلعب بكل تأكيد".

واستدرك "لكن يجب أن أقول إنه بدلا من إقامتها في 12 بلدا ربما تقام في 11 أو 8 أو ربما بلد واحد فقط".

وعن حضور الجمهور أكد رئيس الاتحاد الأوروبي أنه من المبكر الحديث حول ذلك الأمر.

وتطرق تشيفرين للنظام الطارئ الذي أقيم به دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم بداية من ربع النهائي عبارة عن دورة مجمعة بنظام الإقصاء من لقاء واحد بدلا من مباراتين وأنه يقترح العمل به بداية من موسم 2024-2025.

وتابع "النظام الذي أقيمت به البطولة الموسم الماضي ورد الفعل من الأندية المشاركة كان إيجابيا والكل كان سعيدا".

وأتم "إقامة دورة مجمعة من ربع النهائي سيكون صعبا بسبب الأجندة، لكن بالنسبة لي بداية من نصف النهائي وإقامة أسبوع كامل بماريات كرة القدم سيكون حدثا عظيما".