عودة بعد 20 عاما من أجل "معجزة".. سكولاري يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي الذي يلعب في الدوري الدرجة الثانية تعيين لويس فيليبي سكولاري مديرا فنيا للفريق حتى نهاية عام 2022.

سكولاري تولى مهمة الفريق بعدما سبق له أن قاده في عام 2000، أي منذ 20 عاما.

وكان سكولاري قد رفض عرضا أوليا من كروزيرو، لكنه وافق على العرض في النهاية، ويأمل النادي أن يساهم الرعاة في دفع راتب المدير الفني في ظل الأزمة التي تضرب جنباته.

وبحسب شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية فأن سكولاري عليه تحقيق "معجزة" مع كروزيرو، الفريق الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة فقط بعد مرور 15 جولة من الموسم.

وسيبدأ سكولاري مهمته بدءا من الأحد المقبل، وستكون مواجهة جوفينتود في الجولة الـ 16 من الدرجة الثانية البرازيلي أولى لقاءاته يوم الجمعة المقبل.

ولم يدرب سكولاري البالغ 71 عاما أي فريقا منذ رحيله عن بالميراس العام الماضي.

وصار "فيليباو" كما يلقب سكولاري المدير الني الرابع للفريق هذا الموسم، بعد فرانكو وإيدلسون باتيستا وإندرسون موريرا.

نجاح سكولاري في ولايته الأولى بين عامي 2000 و2001 بتحقيق الفوز في 40 مباراة من أصل 75 خاضها والتتويج بكأس "سول ميناس" ساهم في قيادته لمنتخب البرازيل والتتويج لاحقا بكأس العالم 2002.

كرويزو عانى الموسم الماضي من أزمات مالية أطاحت بمجلس الإدارة، وانتهت بهبوط الفريق للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، والآن الفريق مهدد بالهبوط للدرجة الثالثة.