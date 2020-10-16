مؤتمر زيدان – رفض التعليق هو العنوان

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

زيدان

الرفض هو الكلمة المناسبة لوصف مؤتمر المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان الذي عقده اليوم الجمعة للحديث عن لقاء قادش غدا السبت في سادس جولات الدوري الإسباني.

الكثير من الرد بـ"لن أعلق" و"لا أعرف عما تتحدث" كان أبرز رودود زيدان في المؤتمر.

في البداية سُئل زيدان عن لعب أنطوان جريزمان خارج مركزه مع برشلونة وقال: "لن أعلق على ما يحدث في فريق آخر، لدي الكثير من الأشياء لأفكر بها، لن أجيب".

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وعما قاله بورخا مايورال عن رغبته في بقائه ولكنه طلب الرحيل إلى روما معارا أجاب زيدان "لن أخبركم بما تحدثت به مع اللاعب".

وأضاف "أهم شيء بالنسبة لي أن أكون صادقا معهم".

وبسؤاله كيف سيحاول تحفيز لوكا يوفيتش بعدما طلب منه الرحيل عن النادي في الانتقالات الصيفية أجاب "الأمر ليس كما تقولون، هو لاعب لريال مدريد والكل يتحدث".

وعن رغبته في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان قال: "هناك شائعات كثيرة ولن أتحدث عن لاعب بعينه ولا أفكر سوى في فريقي".

وبسؤاله عن حقيقة رغبة ريال مدريد في التعاقد مع قائد برشلونة ليونيل ميسي في 2013 أجاب "لن أتحدث عن لاعب ليس معنا نعرف ميسي جيدا ولا أعلم عما تتحدثون".

بداي الإجابة من زيدان جاءت عن لقاء قادش وقال: "فريق منضبط ومباراة صعبة وعلينا أن نستعد لها بأفضل شكل للفوز".

وأتم "لدينا جدول مزدحم ولدينا سبع مباريات قبل التوقف الدولي المقبل وعلينا المداورة بين اللاعبين".

زيدان ريال مدريد مبابي ميسي
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