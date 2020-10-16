رسميا - تحديد موعد ومكان إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 11:34

كتب : FilGoal

دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاتفاق مع نظيره القطري إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدد أن يقام النهائي من مباراة واحدة يوم 19 ديسمبر المقبل.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي عبر موقع الرسمي للبطولة: "تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمر صعب ومعقد، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية".

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وأضاف "إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق".

وأوضح "تحظى صحة وسلامة كل الفرق المشاركة وكافة أطراف اللعبة بأهمية كبيرة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتالي نحن نتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات المحلية في قطر والوزارات على توفير كل الإجراءات الطبية اللازمة والبروتوكولات الطبية الفعال".

ومن المقرر أن تخوض فرق شرق آسيا مواجهات دور المجموعات وحتى مرحلة نصف النهائي بدءا من شهر نوفمبر المقبل.

وكان برسبوليس الإيراني قد تفوق على الجميع في القسم الغربي وحجز مقعده في النهائي بعدما تفوق على النصر السعودي في المربع الذهبي بركلات الترجيح.

دوري أبطال آسيا
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