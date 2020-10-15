بني سويف لـ في الجول: سنطعن على صعود البنك الأهلي إذا حدث أي إخلال باللائحة

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 23:33

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - بني سويف

ينوي نادي بني سويف الطعن على صعود نادي البنك الأهلي على حسابهم في حالة تغيير لائحة المسابقة من قبل اتحاد الكرة.

وقال محمد الواضح المشرف العام علي الكرة بنادي بني سويف لـ FilGoal.com: "في حالة حدوث أي إخلال بلائحة الاتحاد، سنطعن على صعود البنك الأهلي".

وأضاف "لائحة الاتحاد تنص على هبوط 5 أندية من الدرجة الثانية إلى الثالثة، وفي حالة إذا كان هناك تساوي في النقاط بين فريقين يتم النظر إلى المواجهات المباشرة".

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بني سويف أكمل "لسنا ضد صعود البنك الأهلي، وصعدوا بوجود لائحة تنص على المواجهات المباشرة في حالة التساوي بين الفريقين في النقاط، والبنك الأهلي حقق الفوز ذهابا وإيابا".

وأتم "لكن إذا حدث إخلال في اللائحة بإلغاء بند وهو الهبوط، سنطعن بالطبع على صعود البنك الأهلي لأن هذا حقنا".

كان نادي البنك الأهلي قد تأهل للدوري الممتاز للموسم المقبل لأول مرة في تاريخه بحساب المواجهات المباشرة على حساب بني سويف عن مجموعة الصعيد.

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