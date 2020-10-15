بايرن يبدأ مشواره في كأس ألمانيا بفوز سهل على دورين

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

إيريك تشوبو موتنح - بايرن ميونيخ

بدأ بايرن ميونيخ مشواره في كأس ألمانيا بفوز سهل بثلاثية دون رد على منافسه دورين ميرزينيتش أحد أندية الدرجة الخامسة.

افتتح إيريك تشوبو موتينج أهداف اللقاء في الدقيقة 24.

وأضاف توماس مولر الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 36.

أخبار متعلقة
كادينا كوب: برشلونة سيستمر في الضغط على الحكومة لحضور الجماهير مباريات دوري الأبطال ريال بيتيس.. حفل في بيت الرعب كادينا سير: برشلونة سيدخل في مفاوضات عاجلة لتخفيض 30% من رواتب الجميع

وعاد تشوبو موتينج وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 75.

ويعد بايرن ميونيخ هو حامل لقب البطولة في الموسمين الأخيرين.

ومنذ بداية الموسم الحالي خاض بايرن ست مباريات فاز في خمسة وخسر لقاء وحيد في الدوري بأربعة أهداف لهدف ضد هوفنهايم.و

ويستعد بايرن لملاقاة أرمينيا بيلفيلد يوم السبت المقبل في رابع جولات الدوري الألماني.

على أن يلتقي مع أتليتكو مدريد الأربعاء المقبل في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير مغربي: السعيدي يغيب عن لقاء الأهلي بعد إصابته كورونا 9 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عودة بعد 20 عاما من أجل "معجزة".. سكولاري يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي 29 دقيقة | أمريكا
مسحتان لـ بيراميدز استعدادا لمواجهة هوريا في الكونفدرالية 41 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر زيدان – رفض التعليق هو العنوان 58 دقيقة | أوروبا
في الجول كلاسيك - الزمالك سيد أبطال إفريقيا ساعة | في الجول كلاسيك
سلبية مسحة جميع لاعبي الرجاء قبل مواجهة الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يظهر بالزي الأسود أمام الوداد.. وغلق المران الأخير أمام الإعلام بسبب الإجراءات الصحية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن سلبية المسحة الثانية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة
قد ينال إعجابك