حسابات المركز الرابع تتعقد.. إنبي يهزم المقاولون بثنائية محمد شريف

تأجل حسم المقاولون العرب للمركز الرابع في ترتيب الدوري بعد الخسارة أمام إنبي على أرضه.

وفاز إنبي على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

سجل محمد شريف هدفا إنبي في اللقاء، فيما أهدر شكري نجيب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ53 في المركز الرابع.

وصف المباراة

إنبي تقدم مبكرا جدا في الدقيقة الخامسة. كرة طولية خطفها محمد شريف قبل المدافع وانفرد، ثم سدد بيسراه في مرمى محمود أبو السعود مسجلا الهدف الأول.

ضغط إنبي تواصل، وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ25. محمد شريف سجل ركلة الجزاء بنفسه، ليضيف الهدف الثاني للفريق البترولي.

الهدف هو الـ14 لـ محمد شريف هذا الموسم كثاني هدافي الدوري خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز صاحب الـ 17 هدفا.

محمد شريف انفرد مجددا في الدقيقة الـ41 لكنه سدد في يد محمود أبو السعود هذه المرة.

محاولات العودة

المقاولون العرب حاول العودة في اللقاء. والبداية كانت بتصويبة من شكري نجيب في الدقيقة الـ43 بوجه قدمه الخارجي، لكن في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدفين.

الشوط الثاني

في شوط المباراة الثاني استمرت محاولات المقاولون العرب. طاهر محمد طاهر سدد في الدقيقة الـ58 لكن في الشباك الجانبية لمرمى إنبي.

عماد النحاس دفع بـ محمد سالم وكريم مصطفى في الدقيقة الـ66 بدلا من حسن الشامي وسيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة الـ66 سدد طاهر مجدد من كرة ثابتة، لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

عبد العزيز السيد حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة الـ70 بعد عرقلة من محمود جاد حارس إنبي لـ طاهر محمد طاهر.

شكري نجيب نفذ ركلة الجزاء لكنه سدد فوق المرمى، ليهدر فرصة عودة فريقه للقاء.

حلمي طولان دفع هنا بـ أحمد علي كامل ومحموغالي بدلا من محمد شريف وحميد ماو في الدقيقة الـ76.

ووصل المقاولون لمرمى إنبي أيضا في الدقيقة الـ78. خلفية مزدوجة من البديل محمد عصام لكن فوق المرمى بقليل.

في المقابل كاد إنبي يضيف الثالث في الدقيقة الـ82 من انفراد لـ أحمد علي الذي سدد الكرة لكن محمود أبو السعود تقدم خارج منطقة جزاءه وتصدى للكرة.

الحكم احتسب لمسة يد على أبو السعود وطرد الحارس. لكن بالعودة لتقنية الفيديو اكتشف الحكم اصطدام الكرة برأس أبو السعود ليلغي قراره ويستأنف المباراة بإسقاط.

حكم المباراة احتسب 6 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بهدفين مقابل لا شيء.

حسابات المربع الذهبي تتعقد

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ53 في المركز الرابع.

إنبي بتلك النتيجة حسم المركز السادس على أقل تقدير، وما زال أمامه الفرصة لنيل المركز الخامس.

أما المقاولون العرب فما زال محتفظا بالمركز الرابع وبحاجة لنقطة وحيدة لضمانه بشكل نهائي.

سموحة يأتي خامسا برصيد 47 نقطة ويتبقى لهم مباراتين. في حالة فوز سموحة بالمباراتين سيتساوى في النقاط مع المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراة واحدة أمام بيراميدز في الجولة الأخيرة.

في حالة تساوي الفريقين في النقاط، يكون اللجوء للمواجهات المباشرة التي تشير لتعادلهما في المباراتين ولا وجود لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في الدوري المصري، وبالتالي سيكون اللجوء لفارق الأهداف.

المقاولون العرب يتفوق على سموحة حاليا بفارق +2 من الأهداف، لكن فوز سموحة بمباراتين يعني حتما تعويضه لفارق الهدفين على الأقل، وفي المقابل خسارة المقاولون أمام بيراميدز ستعني أن سموحة تفوق في فارق الأهداف بتلك الحالة.