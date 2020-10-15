وكيل بوغطاس لـ في الجول: اللاعب يفاضل بين 3 عروض مصرية

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 21:08

كتب : إبراهيم رمضان

زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي

كشف محمد عبد الحميد وكيل التونسي زياد بوغطاس مدافع النجم الرياضي الساحلي بأن اللاعب يملك عروض مصرية يفاضل بينها حاليا.

وقال محمد عبد الحميد في تصريحات لـFilGoal.com: "اللاعب سيصل القاهرة خلال الأسبوع المقبل للتوقيع لأحد أندية الدوري المصري بعد تلقيه أكثر من عرض".

وأضاف "اللاعب يفاضل حاليا بين 3 عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري، لكنه لم يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي".

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وكيل بوغطاس أكمل "اللاعب سيحضر إلى القاهرة برفقة وكيلته في تونس الثلاثاء المقبل عللا أقصى تقدير".

وواصل "اللاعب يملك عروض خليجية أخرى، لكنه يفضل اللعب في الدوري المصري بالوقت الراهن بعد أخذ رأي زملائه التونسيون الذين يتواجدون بالدوري المصري".

وأتم "اللاعب يعكف حاليا على المقارنة بين العروض التي وصلته، إذ أتممنا الاتفاقات المالية مع الأندية الثلاثة ولا توجد فيها أي خلاف".

زياد بوغطاس يلعب لفريق النجم الساحلي منذ فرق الناشئين، ويلعب للفريق الأول منذ موسم 2011/2012.

صاحب الـ29 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

زياد بوغطاس النجم الساحلي الدوري المصري
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