بين تفوق الأندية وعقدة المنتخب.. مصر والمغرب من أجل السيطرة على إفريقيا

حينما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل سيكون ذلك إيذانا بموعد انطلاق معركة جديدة بين مصر والمغرب من أجل السيطرة على إفريقيا واعتلاء عرش القارة السمراء.

السبت.. الوداد ضد الأهلي

بعد 24 ساعة.. الزمالك ضد الرجاء

وبعد أسبوع يتجدد الصراع في مباراتي الإياب، وربما نشهد في الـ25 من شهر أكتوبر مواجهة مصرية مغربية جديدة لو تأهل بيراميدز لنهائي الكونفدرالية.

تلك المباريات ستكون بمثابة تاريخ جديد في سلسلة صراع الكرة المصرية والمغربية.

وتعد المغرب هي خامس أكثر دولة أفرزت مواجهات أمام الأندية المصرية بواقع 52 مباراة بعد كل من تونس (106) ونيجيريا (68) والسودان (65) والجزائر (57).

الجزء الأول من الصراع.. الأندية

** دوري أبطال إفريقيا

على صعيد الأندية في دوري أبطال إفريقيا فحدث ولا حرج السيطرة مصرية بلا منازع.

توجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك ومرة للإسماعيلي.

كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثاني في دوري الأبطال ثماني مرات.

هذا يعني أن الأندية المصرية بلغت نهائي أعرق البطولات القارية 22 مرة.

رقم هو أكثر من ضعف ما حققته الأندية المغربية التي تأتي رابعا في عدد مرات الوصول للنهائي.

إذ أن الأندية المغربية بلغت النهائي تسع مرات فقط.

فازت الأندية المغربية باللقب ست مرات بواقع ثلاث مرات للرجاء ومرتين لغريمه التقليدي الوداد ومرة وحيدة للجيش الملكي.

فيما حلت الأندية المغربية في مركز الوصيف ثلاث مرات.

** الكونفدرالية

أما فيما يتعلق بالكونفدرالية التي بدأت عام 2004 فالتفوق مغربي واضح.

فازت أندية المغرب بالبطولة أربع مرات بواقع مرتين للجيش الملكي ومرة للرجاء ومثلها للمغرب الفاسي.

فيما ظفرت الأندية المصرية باللقب مرتين فقط يتقاسمهما الأهلي والزمالك.

ووصل نهضة بركان للنهائي كفريق مغربي ولكنه خسر من الزمالك.

** كأس الكؤوس الإفريقية

وفي البطولة التي ألغيت كأس الكؤوس الإفريقية فكان التفوق مصريا خالصا بثماني ألقاب وعدم الهزيمة في أي نهائي مطلقا.

وفاز الأهلي باللقب أربع مرات كرقم قياسي ويليه المقاولون العرب ثلاث مرات ومرة للزمالك.

فيما ظفر الوداد بلقب وحيد للمغرب وجاء الجيش الملكي وصيفا.

** السوبر الإفريقي

وفي كأس السوبر الإفريقي فإن السيطرة مصرية كذلك، بـ10 ألقاب وأربع مرات كوصيف، مقابل أربع بطولات للمغرب وخمس مرات الوصيف.

فاز الأهلي باللقب ست مرات وخسره مرتين، ويليه الزمالك بأربع بطولات ومرة كوصيف.

الرجاء فاز باللقب مرتين ومرة كوصيف، فيما جاء موقف الوداد متناقضا بالفوز باللقب مرة ومرتين خسره.

وفاز المغرب الفاسي باللقب مرة وحيدة.

وخسر كل من المقاولون والفتح الرباطي اللقب.

هذا عن تاريخ أندية كلا الدولتين في البطولات الإفريقية فماذا عن مواجهتهما المباشرة؟

** المواجهات المباشرة بين أندية مصر والمغرب

مثل السيطرة المصرية على البطولات فإن المواجهات المباشرة تشير لأفضلية كبيرة للفراعنة.

52 مباراة جمعت بين أندية الفراعنة وأسود الأطلس، فازت الأندية المصرية في 23 مباراة وخسروا في 13، وكان التعادل سيد الموقف في 16 مواجهة.

سجلت الأندية المصرية 62 هدفا في شباك الأندية المغربية واستقبلت 43 من منافسيهم.

داخل مصر فإن الأندية المصرية فازت في 18 مباراة من أصل 27 وتعادلوا سبع مرات وخسروا مرتين فقط.

في المقابل فإن الرقم في المغرب لم يكن جيدا.

25 مباراة لم تفز الأندية المصرية سوى خمس مرات فقط، مقابل 11 هزيمة وتسعة تعادلات.

أكثر الأندية التي التقت بها الأندية المصرية بنظيرتها المغربية هو الوداد بواقع 13 مرة يليه الرجاء بثماني مرات ثم ست مرات للفتح الرباطي ونهضة بركان.

اللقاء الأول كان في عام 1984 بين الأهلي والوداد في الدور الأول من كأس الكؤوس الإفريقية وفاز الأهلي ذهاب وإيابا.

أما اللقاء الأخير كان بين المصري ونهضة بركان وتعادلا ذهابا في مصر بهدفين لكل منهما وخسر الفريق البورسعيدي إيابا بهدف دون رد وذلك في ربع نهائي النسخة الحالية من الكونفدرالية.

** الأهلي والوداد

الأهلي هو أكثر الفرق مواجهة للفرق المغربية من الأندية المصرية بـ21 لقاء فاز سبع مرات وهُزم في ستة وتعادل في ثماني لقاءات.

سجل الأهلي 23 هدفا واستقبل 20.

التقى الأهلي بالوداد ثماني مرات، فاز مرتين وهُزم في مثلهما، وكان التعادل هو المسيطر على أربع لقاءات.

البداية كانت في دور المجموعات من دوري الأبطال عام 2011 تعادلا في مصر بثلاثة أهداف لكل فريق وفي المغرب بهدف لكل منهما.

وفي دور المجموعات من نسخة البطولة عام 2016 تعادلا سلبيا في مصر وفاز الأهلي في المغرب بهدف دون رد.

وفي نسخة عام 2017 في دور المجموعات فاز الأهلي في مصر بهدفين دون رد وخسر في المغرب بهدفين مقابل لا شيء.

ومع تأهلهما للنهائي في ذات النسخة تعادلا في مصر بهدف لمثله، وخسر الأهلي في المغرب بهدف دون رد.

** الزمالك والرجاء

التقى الزمالك بالأندية المغربية 19 مرة فاز في 11 لقاء وهُزم ثلاث مرات وتعادل في خمس مباريات.

سجل الزمالك في الأندية المغربية 27 هدفا واستقبل 13.

التقى الزمالك بالرجاء مرتين فقط وهي ذكرى سعيدة لكل مشجعي النادي الأبيض.

جاءت المواجهة في نهائي دوري الأبطال عام 2002 حينما ظفر الزمالك بلقبه الخامس آنذاك.

تعادل الزمالك في المغرب سلبيا بدون أهداف وفاز في مصر بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد "دونجا".

الجزء الثاني من الصراع.. المنتخب

على النقيض تماما من التفوق الواضح للأندية المصرية على الأندية المغربية سواء في البطولات أو المواجهات المباشرة فإن أسود الأطلس يتفوقون على الفراعنة في المنتخب.

التقى المنتخب المصري بمنافسه المغربي 27 مرة لم يفز الفراعنة سوى ثلاث مرات فقط.

في المقابل فإن الهزيمة كانت من نصيب المنتخب المصري 13 مرة.

فيما تعادل المنتخبان ثلاث مرات فقط.

وسجل المنتخب المصري 14 هدفا في شباك المغرب، واستقبل 29.

وإجمالا فمنتخب المغرب هو ثالث أكثر المنتخبات مواجهة للفراعنة بـ27 مباراة بالتساوي مع السودان وبعد كل من تونس (40) والجزائر (28).

والآن ها هو الصراع يتجدد والبداية ستكون بعد يومين فلمن ستكون الغلبة؟

** العديد من الأرقام المذكورة في التقرير من موقع تاريخ الكرة المصرية د. طارق السعيد