الإسماعيلي لـ في الجول: ريكاردو ليس مدرب إنقاذ.. واستمراره أمر متوقع

صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي بأن ريكاردو فيريرا المدير الفني للفريق الأول ليس مدرب إنقاذ بشكل مؤقت.

وقال وحيد في تصريحات لـFilGoal.com: "الإدارة عندما فكرت في الاستعانة بالبرازيلي ريكاردو، كان الهدف منها استمراره للموسم المقبل وبناء فريق جديد، وليس التواجد لإنقاذ الفريق في الموسم الحالي ثم التخلي عنه".

وأضاف "التعاقد معه لنهاية الموسم الحالي كان له ظروفه، وقبلها عدم الاستقرار الذي كانت تمر به الحياة الرياضية بسبب أحوال مواجهة فيروس كورونا".

وحيد أتبع "هناك اتفاق على تحديد التعاقد مع البرازيلي، وغالبا سيكون عقب مواجهة فريق الزمالك".

وأكمل "بنود التعاقد تتيح للطرفين تمديد التعاقد لمدة موسم".

وأتم "الإسماعيلي يواصل المفاوضات لإتمام التعاقد مع عدد من التدعيمات التي ستشكل إضافة للفريق".

كان الإسماعيلي قد فاز على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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