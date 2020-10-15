6 أكتوبر لـ في الجول: موسوعة جينيس تنتظر بهادر أمام العياط

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 20:21

كتب : رضا السنباطي

عز الدين بهادر أكبر لاعب في العالم

صرح سيد عبد الستار المدير الفني لنادي 6 أكتوبر بالقسم الثالث بأن عز الدين بهادر لاعب الفريق سيدخل موسوعة جينيس خلال مواجهة العياط المقبلة.

وقال عبد الستار في تصريحات لـFilGoal.com: "إدارة النادي خاطبت اتحاد الكرة من أجل تغيير ملعب وموعد مباراة 6 أكتوبر المقبلة مع العياط لتقام على ملعب المركز الأولمبي في المعادي السابعة مساء السبت المقبل".

وأضاف "جاء طلبنا من أجل الحدث الكبير، وهو مشاركة لاعب الفريق عز الدين بهادر (74 عاما) من أجل تحطيم الرقم القياسي لأكبر اللاعبين المحترفين سنا محطما رقم اللاعب الإسرائيلي المشارك في عمر (73 عاما)".

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عبد الستار أتبع "اللاعب يتدرب معنا خلال الفترة الماضية مستعدا للمباراة".

كان FilGoal.com أول من حاور اللاعب عز الدين بهادر وسلط الضوء على محاولته الالتحاق بفريق لكرة القدم، قبل أن يلتحق بالفعل بنادي 6 أكتوبر.

وشارك بهادر خلال الموسم الحالي في مباراة كاملة مع 6 أكتوبر أمام نادي جينيس، وسجل هدفا فيها قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

ويحتاج بهادر للمشاركة في المباراة المقبلة كاملة وفي وجود مٌحكمين موسوعة جينيس لتحطيم الرقم القياسي لأكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم.

في الدرجة الثالثة عز الدين بهادر
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