البنك الأهلي لـ في الجول: مرازيق من طلب الرحيل.. وسنودعه بحفل تكريم

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 20:03

كتب : أحمد شاكر

عيد مرازيق - البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي بأن عيد مرازيق المدرب هو من طلب الرحيل عن الفريق.

وقال أشرف نصار في تصريحات لـFilGoal.com: "عيد مرازيق هو من طلب الرحيل".

وأضاف "عرضت عليه الاستمرار، ولكنه أكد لي بأنه مكتفي بهذا الإنجاز مع الفريق".

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نصار أتبع "مرازيق يريد أن تكون هذه هي الذكرى التي يتركها معنا. هو لديه عروض يفاضل بينها".

وواصل "حاولت التمسك به، ولكن واضح أنه اتخذ القرار".

رئيس النادي استمر "سنقيم له حفل تكريم في النادي الخميس المقبل تقديرا لما قدمه معنا".

وعن المدرب المقبل للفريق، قال نصار "نجمع عدد من السير الذاتية ستصل لي يوم السبت المقبل، وسنجلس لدراستها والمفاضلة بينهم لتقليلهم إلى ثلاثة مدربين".

وأتم "سنشرك قيادة البنك الأهلي في الاختيار، وسنستقر يوم الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير على المدرب المقبل".

كان نادي البنك الأهلي قد تأهل للمشاركة في الدوري الممتاز للموسم المقبل لأول مرة في تاريخه عن مجموعة الصعيد.

البنك الأهلي عيد مرازيق
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