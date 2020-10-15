كرة يد – الزمالك يسحق الطيران 43-13 والأهلي يفوز على سبورتنج

واصل الزمالك والأهلي انتصاراتهما في دور المجموعات من دوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الزمالك على الطيران بنتيجة 43-13 في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 20-7، وفي الشوط الثاني وسع الزمالك الفارق ليفوز بنتيجة 43-13.

وسيلعب الزمالك غداً مع طلائع الجيش الساعة 4 مساء، وتقام المباراة على صالة نادى الزمالك.

من جهة أخرى، فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 21-17 على صالة فريق سبورتنج في الإسكندرية.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل 9-9، قبل أن يحسم الأهلي اللقاء في الشوط الثاني.