مباراة جميلة بطلها الـVAR.. الإسماعيلي يهزم أسوان برباعية

في مباراة جميلة بطلها تقنية الفيديو، فاز الإسماعيلي على أسوان بآخر مباريات الدراويش على ملعبه هذا الموسم.

وفاز الإسماعيلي على أسوان بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

سجل عبد الرحمن مجدي هدفين، ومحمد الشامي وبينسون شيلونجو للإسماعيلي، فيما سجل فادي فريد وحسن طارق لـ أسوان.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ41 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الـ37 في المركز الـ13.





































التشكيل

ريكاردو بدأ المباراة في وجود بينسون شيلونجو كمهاجم أساسي للإسماعيلي، ويعاونه محمد الشامي من خلفه.

في المقابل اختار أحمد كشري البدء بـ طلعت الجبلاوي في حراسة المرمى أسوان على حساب مسعد عوض.

وصف المباراة

الإسماعيلي كان البادئ بالخطورة، وتألق طلعت الجبلاوي في التصدي لفرصة خطيرة من شيونجو من داخل الست ياردات في الدقيقة العاشرة.

هدفان متتاليان

الإسماعيلي تقدم في الدقيقة الـ13 عن طريق محمد الشامي بعد كرة طويلة استلمها ثم سددها ساقطة فوق الحارس.

الحكم أحمد جمال احتسب تسلل على الشامي بناء على راية الحكم المساعد، لكن بالرجوع لتقنية الفيديو تبين صحة الهدف واحتسب الأول للإسماعيلي.

الإسماعيلي أضاف الهدف الثاني سريعا في الدقيقة الـ23 بعدما قطع الشامي الكرة من مدافع أسوان وانفرد بالمرمى. الجبلاوي أنقذها من أمامه، لكن شيلونجو تابعها في المرمى الخالي مسجلا الثاني.

عودة غير مكتملة

هنا استفاق أسوان وحاول التعويض. التماسيح سجلوا الهدف الأول في الدقيقة الـ35 بعد عرضية من حسن يوسف، قابلها فادي فريد برأسية في المرمى مسجلا الأول.

وكاد فادي فريد يسجل التعادل في الدقيقة الـ37 من انفراد ثم تصويبة، لكن مدافع الإسماعيلي أنقذها من على خط المرمى.

عمر الوحش سجل هدفا رائعا في الدقيقة الـ39 من تصويبة في المقص، لكن بعد الرجوع لتقنية الفدييو، اكتشف الحكم مخالفة من عبد الرحمن مجدي قبل الهدف، ليلغي الهدف، ولينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

الإسماعيلي بدأ الشوط الثاني ضاغطا أيضا. وفي الدقيقة الـ48 أضاف عبد الرحمن مجدي هدفا ثالثا بعد تبادل رائع للكرة مع نادر رمضان، ثم تصويبة يسارية في المرمى مسجلا الثالث.

عبد الرحمن مجدي واصل التألق وسجل الرابع في الدقيقة الـ62 بعد بينية من نادر رمضان، لينفرد ويسجل الرابع.

تقنية الفيديو مجددا

الإسماعيلي أضاف هدفا خامسا في الدقيقة الـ68 من تصويبة لمحمد الشامي، لكن مرة أخرى تدخلت تقنية الفيديو وأثبتت تسلل الشامي ليضطر أحمد جمال حكم المباراة لإلغاء الهدف.

أسوان حاول العودة مجددا، وبمساعدة تقنية الفيديو تحصلوا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ71، ليترجمها البديل حسن طارق إلى هدف ثاني لأسوان.

لاعبو الإسماعيلي طالبوا بركلة جزاء في الدقيقة الـ94 لصالح محمد مخلوف، ورغم الرجوع لتقنية الفيديو لكن أحمد جمال أصر على قراره ولم يحتسب ركلة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ41 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أسوان عند النقطة الـ37 في المركز الـ13.