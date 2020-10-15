موسيماني مرشح لمدرب العام في جنوب إفريقيا.. وسيرينو لأفضل لاعب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 18:40

كتب : FilGoal

موسيماني - جنوب إفريقيا

تواجد اسم بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لفريق الأهلي، في القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة مدرب العام في جنوب إفريقيا.

موسيماني قاد فريقه السابق صن داونز لحصد لقب الدوري الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع كايزر تشيفز.

وأعلنت رابطة الدوري الجنوب إفريقي قائمة المرشحين لجائزة مدرب العام، قائمة شهدت تواجد موسيماني.

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وينافس موسيماني الثنائي إيريك تينكلير (مدرب ماريتزبورج يونايتد) وإيرنست ميديندروب (مدرب كايزر تشيفز).

ويتنافس جاستون سيرينو جناح صن داونز على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

سيرينو سجل 3 أهداف في الدوري الموسم الماضي، ويتنافس على جائزة لاعب العام مع زميله ثيمبا زواني الذي سجل 10 أهداف، إلى جانب بيتر شالوليلي لاعب هايلاندز بارك، وسمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز.

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