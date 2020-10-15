اكتمل الثلاثي.. سيراميكا كليوباترا يصعد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

نجح نادي سيراميكا كليوباترا في حسم بطاقة الصعود الأخيرة إلى الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل، لأول مرة في تاريخه.

سيراميكا تعادل مع جمهورية شبين بلا أهداف ليضمن صعوده للدوري الممتاز، ويضمن فريق جمهورية شبين البقاء في الدرجة الثانية.

وقاد هيثم شعبان فريق سيراميكا كليوباترا منذ نهاية الموسم الماضي، واستمر هذا الموسم حتى نجح في إتمام مهمته بنجاح.

تمت المهمة بنجاح✅ الحلم تحول إلى حقيقة🤩 سيراميكا كليوباترا يصعد إلى الدوري الممتاز 🥳🥳#CHAMP1ONS 🏆 pic.twitter.com/QCC5yzju4y — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) October 15, 2020

وتأسس نادي سيراميكا كليوباترا عام 2006 وكانت البداية قوية، وفى أول مشاركة له نجح الفريق في تصدر جدول المسابقة لدوري الدرجة الثانية للشركات موسم 2006/2007. وفى موسم 2007 /2008 تم إشهار نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح ناديا يتبع الاتحاد المصري لكرة القدم حيث لعب في دوري القسم الرابع لمدة عام واحد وتصدر المسابقة وصعد للقسم الثالث.

ومع تولي سعد فاروق مسؤولية قيادة الفريق موسم 2015-16 صعد للقسم الثاني، وحقق الفريق المركز الرابع في أول موسم له في الدرجة الثانية.

واستمر سعد فاروق للموسم الثالث مع الفريق وحقق المركز الثالث في ثاني موسم في الممتاز، ألا أنه رحل قبل نهاية الموسم بـ 3 جوالات وتولى هاني العقبي قيادة الفريق.

وفي الموسم الثالث في الدرجة الثانية، تولى رمضان السيد قيادة الفريق فنيا وعاونه هيثم شعبان كمدرب عام، وكاد الفريق أن يتأهل لولا ضياع بطاقة الصعود في الجولة الأخيرة.

والآن وفي الموسم الرابع للفريق في الدرجة الثانية، وتحت قيادة هيثم شعبان نجح الفريق في تحقيق ما أراد وصعد إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وحرص محمد أبو العنين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على التواجد في ملعب المباراة للاحتفال مع لاعبيه والجهاز الفني، رفقة معتز البطاوي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، وباقي أعضاء المجلس.