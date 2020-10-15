خسائر يوفنتوس المالية = أكثر من 100 مليون دولار

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 16:59

كتب : FilGoal

ملعب يوفنتوس

كشف نادي يوفنتوس يوم الخميس حجم خسائره المالية في الموسم الماضي والتي فاقت مبلغ المائة مليون دولار.

واجتمع أندريا أنييلي رئيس النادي بالمساهمين يوم الخميس في مؤتمر عبر الفيديو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر النادي أنه سجل خسائر بلغت نحو 90 مليون يورو، ما يعادل 105 ملايين دولار، وذلك في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

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وقال أنييلي في مؤتمر صحفي: "عقدنا اجتماع المساهمين عبر تقنية الفيديو بسبب الظروف الحالية، متعاطف مع الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا ومع عائلاتهم، وتحية للعاملين في المجال الصحي لمكافحة الفيروس".

وأضاف "نتائج النادي على المستوى الاقتصادي كانت تسير وفقا للخطة قبل انتشار فيروس كورونا، فقد زادت عائدات الرعاية بمقدار 20 مليونا لتصل إلى 130 مليونا وهو ما يزيد على عائدات البث من التلفزيون".

وصادَق المساهمون في البيانكونيري على ميزانية العام المالي للفريق بهذه الخسارة المالية الضخمة.

يذكر أن خسائر يوفنتوس المالية لموسم 2018-2019 بلغت حوالي 40 مليون يورو، ما يعادل نحو 46 مليون دولار، لكن تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم.

يوفنتوس
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