كرة سلة - الزمالك أتم تعاقده مع والتر هودج وثنائي الدوري المصري

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 16:28

كتب : FilGoal

والتر هودج - كرة سلة الزمالك

أتم الزمالك تدعيم صفوف رجال السلة بثلاثة لاعبين في أخر أيام القيد المحلي لموسم 2020-2021.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أنهى اتفاقه مع والتر هودج محترف بورتوريكو الذي وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس.

وكان الزمالك قد اتفق هودج على الانتقال للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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ويبلغ والتر هودج من العمر 34 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

كما نجح الزمالك في إنهاء اتفاقه مع كريم حسن لاعب الزهور ومعاذ أيمن لاعب طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك مبارياته في الدور التمهيدي لدوري المرتبط قبل انطلاق ثمن النهائي بالنظام الإقصائي.

كرة سلة الزمالك والتر هودج
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