حارس الجيش: سموحة يفاوض الطلائع لضمي.. والشناوي حارس مصر الأول بلا منازع

قال محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش إن فريق سموحة يفاوض طلائع الجيش للحصول على خدماته، مشيرا إلى أن حارس مصر الأول هو محمد الشناوي حارس الأهلي بلا منازع حسب وصفه يليه محمد أبو جبل حارس الزمالك.

وصرح بسام عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "حارس مصر الأول؟ حاليا بكل صراحة محمد الشناوي بلا منازع ومن بعده أبو جبل".

وواصل "أيمن طاهر من منتخب مصر يتواصل معي على فترات، وهو قال إنه يتواصل مع حراس الدوري وشيء محترم أنه يدعم الجميع".

وأكمل "آخر مكالمة كانت عقب مباراة بيراميدز في الدوري 2-2 وتصديت لركلة جزاء، وأتمنى أن تكون الأمور أفضل في الفترة المقبل".

وتابع "كان هناك عرض منذ فترة قريبة، سموحة كان يفاوض طلائع الجيش، والنادي سيتخذ قراره".

وأردف "ضربات الجزاء بها عامل التوفيق، لكن نعم مع سيد السويركي مدرب الحراس يعمل معنا كثيرا لأنه من المدربين الجيدين الذين يدربونك على كل شيء".

وأكمل "السويركي مدرب محترم فنيا وأخلاقيا، تدخل للمباريات لديك خبرة ومواقف شاهدتها في التدريبات، حينما نواجه أي فريق نعرف نقاط القوة والضعف والانفرادات وأماكن التسديد، لذا أي موقف تشعر وكأنك شاهدته في التدريب".

وتابع "علمنا قبل مباراة بيراميدز أنه قد تكون هناك ركلات جزاء، نواجه فريقا محترما وكان ينافس على اللقب، دخلنا للمباراة بكافة الأفكار، في النهاية أتوقع زاوية وأنتظر للنهاية قبل أن يسدد اللاعب، لأن اللاعب يرفع عينه ويرى أين سيتجه الحارس قبل تسديده ويسجل".

وأتم "التصديات كانت وليدة اللحظة، فكرت في ألا أتصدى في زاوية وزاوية بل في أن أحاكي تفكيرهم ثم جاء التوفيق".

محمد بسام قاد طلائع الجيش للفوز أمام بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 0-0 في ربع نهائي كأس مصر.