عمرو جمال: موسيماني حاول ضمي لـ صنداونز.. ولم يتواصل معي أحد من الأهلي

كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المُعار من الأهلي محاولة بيتسو موسيماني ضمه لصفوف صنداونز أثناء ارتداءه قميص بيدفست ويتس.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش الأهلي

وقال عمر جمال: "لعبت ضد موسيماني في جنوب إفريقيا أكثر من مرة، وجمعني الحديث معه أكثر من مرة، منها أثناء تتويجه بجائزة أفضل مدرب وحينها حصدت أفضل لاعب في بطولة الكأس".

وواصل عبر قناة MBC مصر: "حينها تحدث معي من أجل ضمي لصداونز لكن الأمور لم تتم".

وأضاف "تأثير موسيماني كبير على صنداونز والكرة الجنوب إفريقية، لاعبو الفريق كان يتحدثون عنه بطريقة مميزة لأنه يستطيع الوصول باللاعبين فنيا وبدنيا لأفضل طريقة واعتقد أن الظروف إذا كانت في صالحه مع الأهلي سيحدث الفارق والذي بدأه الأهلي مع فايلر".

وأكمل "لم يحدث تواصل بيني وبينه، ومن المفترض أن يطلب ملف الإعارات وأتمنى أن يكون قدُم ملف له يليق بي يعطيني حقي".

واختار المهاجم الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام الوداد: "مروان الموسم الحالي بعد عودة النشاط موفق، وبادجي مهاجم واعد، أفضّل اللعب بمروان في مباراة الذهاب أمام الوداد لأنه واجه تلك الظروف من قبل، بادجي سيلعب لأول مرة نصف النهائي لذلك فمروان كفته أرجح".

وأتم "لا أحد تواصل معي تماما من الأهلي منذ قطع إعارتي من الصفاقسي التونسي وانتقالي لطلائع الجيش في بداية الموسم".