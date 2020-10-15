إريكسن بعد 100 مباراة دولية: لا يهم أين ألعب.. تمثيل المنتخب دوما مصدر سعادة

قال كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك إن تمثيل منتخب بلاده مع أي فريق لعب له مصدر سعادة بالنسبة له، بغض النظر عن ظروفه الحالية.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان الدنمارك

وصرح إريكسن قائلا: "كان أمرا جميلا وممتعا أن أسافر لتمثيل المنتخب وذلك في أي مكان لعبت به من قبل حتى في توتنام".

وواصل "الأمر ليس صعبا الآن، مثلما يعلم الجميع وكل تلك الأشياء تكتب، العديد من الأشياء تغيرت، وأنا لا ألعب كثيرا كما كنت في توتنام".

وأكمل "لكن الأمر هو ذاته، حينما أعود إلى الدنمارك، أنا سعيد للتواجد هنا، لا يهم أي نادي أو أي مكان أنا به".

وأتم "لطالما كنت سعيدا للعودة، والمدرب يشركني، لذا أنا سعيد بذلك الأمر".

الدولي الدنماركي انضم إلى إنتر ميلان في يناير 2020 بمبلغ 27 مليون يورو، لكنه لم يشارك بصفة مستمرة منذ ذلك الحين، ولعب 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

إريكسن شارك في 3 مباريات مع منتخب الدنمارك خلال التوقف الدولي الحالي وارتدى شارة القيادة، بل وسجل 3 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، منها هدف الانتصار ضد إنجلترا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ28 عاما خاض مباراته الـ100 بقميص الدنمارك ضد إنجلترا وسجل هدفه الـ34 دوليا كما صنع 23 آخرين مع أحفاد الفايكينج.