عيد مرازيق يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب البنك الأهلي

أعلن عيد مرازيق المدير الفني لنادي البنك الأهلي استقالته من تدريب الفريق عقب قيادته للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وصرّح عيد مرازيق عبر FilGoal.com: "قدمت استقالتي لإدارة النادي عقب تحقيق الإنجاز".

وأضاف "يأتي ذلك بعد موسمين من قيادتي الفريق من الدرجة الثالثة للثانية ثم الدوري الممتاز، كل هذا جاء بمجهود كبير من مجلس الإدارة ولجنة الكرة واللاعبين".

وسبق أن قاد مرازيق لقيادة البلاستيك وكوكاكولا والبنك الأهلي للتأهل من الدرجة الثالثة للدوري الدرجة الثانية.

حقق البنك الأهلي 12 انتصارا في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية وتعادل 7 مرات وخسر مرتين فقط أمام المنيا والألمونيوم.

ويعتبر البنك الأهلي هو النادي رقم 71 في تاريخ الأندية التي شاركت في مسابقة الدوري الممتاز.

صعد البنك الأهلي هذا الموسم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بقيادة عيد مرازيق بعد إقامة مباراة فاصلة مع جولدي وشارك في مجموعة الصعيد بعد عدم هبوط أندية من الممتاز.

واستمر مرازيق في القيادة الفنية للفريق للموسم الثاني على التوالي.