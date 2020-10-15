بعد توقف دام 6 أشهر.. تحديد موعد عودة المسابقات المحلية في الأرجنتين

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:47

كتب : إسلام أحمد

شعار كأس الدوري الأرجنتيني 2020

حدد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 30 أكتوبر المقبل موعدا لعودة المسابقات المحلية في البلاد، بعد توقف دام 6 أشهر.

وستعود المسابقات المحلية في الأرجنتين بمسابقة كأس الدوري الأرجنتيني والتي ستقام بنظام جديد إذ ستجري القرعة الخاصة بها يوم الجمعة المقبل.

وسيقام نهائي البطولة في 17 يناير المقبل، كما لن تتوقف المسابقة أثناء التوقف الدولي في الشهر المقبل أو في فترة الأعياد "كريسماس".

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وسيتم تقسيم المسابقة إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق وفقا للمناطق تطبيقا لإجراءات الصحية الصارمة.

وسيتأهل بطل كأس الدوري الأرجنتيني، وهي بطولة جديدة محلية بدأت منذ موسم 2019، لنسخة 2021 من بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ولم يتحدد بعد موقف كأس الأرجنتين والذي يتأهل بطلها أيضا لكوبا ليبرتادوريس 2021.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد أعلن في أبريل الماضي انتهاء موسم 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما عنى إلغاء بطولة كأس الدوري الأرجنتيني.

وحسم بوكا جونيورز لقب الدوري المحلي للموسم الماضي 2019-2020 بعد صراع شرس مع ريفر بليت.

ويتأهل من الأرجنتين 6 أندية لكوبا ليبرتادوريس هم أفضل 4 في جدول ترتيب الدوري + بطل الكأس + بطل كأس الدوري، فيما تتأهل 6 أندية لكوبا سود أمريكانا.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد أعلن سابقا إلغاء الهبوط لمدة موسمين في الدوري المحلي والذي جاء في صالخ فريق خيمناسيا لابلاتا ومدربه مارادونا بعدما تأكد هبوطهم بتذيل جدول ترتيب متوسط النقاط.

كأس الدوري الأرجنتيني في الأرجنتين
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