هيرتا برلين يعلن إصابة جيندوزي بفيروس كورونا

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

جيندوزي - هيرتا برلين

أعلن نادي هيرتا برلين في بيان رسمي إصابة لاعبه ماتيو جيندوزي المعار من أرسنال بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ماتيو جيندوزي

النادي : هيرتا برلين

هيرتا برلين

وقال نص البيان: "إبان عودة جيندوزي من تمثيل منتخب فرنسا تحت 21 عاما وارتدى اللاعب شارة القيادة خلال مباراتين، خضع اللاعب لفحص الكشف عن فيروس كورونا ظهر الثلاثاء كما خططنا".

وأضاف البيان: "كان من المتوقع أن تصل النتائج منتصف يوم الأربعاء قبل أن يخطط اللاعب للتدرب وحيدا ظهر نفس اليوم، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن النتائج ظهرت يوم الأربعاء مساء".

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وأكمل "الفحوصات جاءت إيجابية، لذا خضع لفحص إضافي مساء الأربعاء، تم تأكيده أيضا كإيجابي صباح الخميس".

وأتم "ماتيو جيندوزي الآن سيخضع لعزل فردي لمدة 10 أيام، ولا توجد أي معايير إضافية مطلوبة، خاصة وأنه لم يتواصل مع أحد في الفريق أوي شخص في النادي".

لاعب الوسط صاحب الـ21 عاما انضم إلى هيرتا بيرلين معارا من أرسنال لنهاية الموسم الجاري.

في ألمانيا فيروس كورونا
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