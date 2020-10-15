إنبي: من المؤسف شكوى ربيع ياسين من النادي رغم اتفاقنا مع المنتخب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:19

كتب : أحمد شاكر

هدف محمود قاعود مع إنبي أمام مصر المقاصة

أعرب عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي عن استيائه من شكوى ربيع ياسين مدير منتخب 2000 من النادي رغم الاتفاق المسبق.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات للصحفيين: "من المؤسف أن يشكوك ربيع ياسين بأن إنبي سحب لاعبه زياد كمال ليشارك أمام المقاولون في مباراة رسمية رغم اتفاقنا المسبق".

وأوضح "اتفقت مع مسؤول المنتخب، عادل محفوظ على ذلك وحاول أحد إداري المنتخب التنصل من الاتفاق".

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وشدد عبد الناصر محمد "لسنا بجدد في تدعيم المنتخبات بلاعبينا ودائما ننسق مع مسؤولي المنتخبات ومع ربيع ياسين نفسه، هناك لاعبين لنا وهما زياد كمال وعبد الرحمن عشري".

وأضاف "الاتفاق نص على انضمام اللاعبين في مواعيدهم كما يرغب جهاز المنتخب، على أن يشارك زياد في شوط واحد أمام النجوم وديا لعدم إجهاده".

وكشف "لكن ما حدث أن اللاعب شارك في 60 دقيقة وتدرب في السادسة صباحا قبل انضمامه ليتدرب معنا مساء".

وتسائل مندهشا "هل هذه يفيد اللاعب فنيا؟ أم يؤثر عليه بالسلب في نهاية الموسم الكروي؟ وفي النهاية يوجه المدير الفني اللوم لنا".

وأتم تصريحاته "في الحقيقة لا تعليق على ما حدث ولك لاحقا نحن ملتزمون بالأجندة الدولية فقط".

إنبي عبد الناصر محمد
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