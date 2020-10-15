مرتضى منصور: كيف لعب الشناوي وضده حُكم؟ الآن عرف الجميع أنه لا يصلح للزمالك

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:06

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اندهاشه من مشاركة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في كأس مصر رغم حُكم بإيقافه.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحصل الزمالك على حكم من اتحاد الكرة باسترداد قيمة 8 ملايين جنيه من أحمد الشناوي بعد رحيله إلى بيراميدز.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "لدي تساؤل للجنة الخماسية، كيف لعب الشناوي وعليه حُكم بالإيقاف؟".

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وأوضح "الشناوي ضده حكم برد 8 ملايين جنيه إلى الزمالك أو الإيقاف لحين السداد".

وتابع "تفاجئت أنه شارك في مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش في كأس مصر".

وشارك أحمد الشناوي في ركلات الترجيح بين بيراميدز والجيش وانتهت بخروج بيراميدز من ربع النهائي.

وأضاف رئيس الزمالك "الشناوي لم يسدد المبلغ حتى الآن إلى النادي، هو يستقبل أهداف فقط".

وأتم تصريحاته "لكني سعيد بمشاركته ليعرف الجميع أنني كنت على حق عندما قلت أنه لا يصلح للزمالك".

بيراميدز الزمالك أحمد الشناوي مرتضى منصور
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