مواعيد مباريات الخميس 15 أكتوبر.. الإسماعيلي ضد أسوان وجولة الحسم في مجموعة القاهرة

تقام اليوم الخميس مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة الأولى تجمع بين الإسماعيلي وأسوان في الخامسة مساء على استاد الإسماعيلية، ويذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2".

والمباراة الثانية تقام في الثامنة والنصف مساء بين المقاولون العرب وضيفه إنبي ويذاع على قناة "أون تايم سبورتس".

وتشهد الجولة الأخيرة من مباريات دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة مباراتين حاسمتين للغاية، إذ يواجه المتصدر سيراميكا كليوباترا (42 نقطة) نظيره جمهورية شبين في الثالثة عصرا.

ويواجه الوصيف بتروجت (39 نقطة) نظيره المريخ في نفس الموعد.

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