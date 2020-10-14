دوري الأمم الأوروبية - بولندا تستغل تعادل إيطاليا وهولندا وتنقض على الصدارة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 23:02

كتب : FilGoal

فان دي بيك - جانلويجي دوناروما - هولندا - إيطاليا - دوري الأمم الأوروبية

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه بين إيطاليا وهولندا في إطار المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وفي نفس المجموعة استغل منتخب بولندا التعادل، وحقق الفوز على البوسنة بثلاثية دون مقابل.

وأصبح الترتيب 7 نقاط لبولندا مقابل 6 لإيطاليا و5 لهولندا ونقطتين للبوسنة والهرسك.

فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا أصبح ثالث مدرب يفشل في تحقيق الفوز بأول 3 مباريات، بعد بيل تاونلي وديك أدفوكات، إذ خسر مباراة وتعادل في 2.

فيما واصلت إيطاليا سلسلة اللاخسارة باستثناء المباريات الودية برصيد 16 مباراة متتالية رسميا ويفصلها مباراة واحدة عن الرقم الأفضل والذي تحقق بين 1997 و1999.

إيطاليا بدأت اللقاء بشكل مبكر بهدف من لورينزو بيليجريني والذي استفاد من عرضية نيكولو باريلا وأسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 16.

هدف هو الأسرع للأتزوري في البطولة القارية، إذ يعد الهدف الثاني لإيطاليا في المسابقة الذي يسجل في الشوط الأول وكلاهما جاءا أمام هولندا.

وبعد 9 دقائق عدّل دوني فان دي بيك النتيجة لصالح الطواحين الهولندية مستفيدا من تخبط الدفاع الإيطالي داخل منطقة الجزاء.

هدف هو الأول لهولندا لكسر صيام دام 323 دقيقة دون تسجيل أهداف للطواحين.

دانييلو دي أمبروزيو كاد أن يسجل هدف تقدم للأتزوري قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق لكن ياسبر سيليسن حارس هولندا تصدى لها ببراعة.

الشوط الثاني هدأت فيه الأوضاع بين المنتخبين ولم يشهد أي خطورة تذكر على مرمى الحارسين.

وفي وارسو البولندية فاز أصحاب الأرض بثلاثية دون مقابل.

أحمدهوزيتش مدافع البوسنة عرقل روبرت ليفاندوفسكي قائد بولندا المنفرد ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

الهداف التاريخي لمنتخب بولندا سجل هدفه الدولي رقم 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40.

وبعد مرور 5 دقائق أضاف لينيتي الهدف الثاني برأسية رائعة بعد لعبة ثلاثية مع ليفاندوفسكي، لم يتحرك لها الحارس أسمير بيجوفيتش.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني في المباراة والثالث مستغلا عرضية ماتيوش كيلخ.

الجولة الخامسة ستشهد استضافة إيطاليا لبولندا، بينما يحل المنتخب البوسني ضيفا على نظيره الهولندي، الشهر المقبل.

دوري الأمم الأوروبية هولندا إيطاليا بولندا البوسنة
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