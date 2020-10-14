دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا تنفرد بالصدارة.. وإريكسن يقود الدنمارك للفوز على إنجلترا

انفرد منتخب بلجيكا بصدارة المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة.

تغلب منتخب بلجيكا على إيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما فازت الدنمارك على إنجلترا بهدف كريستيان إريكسن.

سجل روميلو لوكاكو هدفي بلجيكا في الدقيقتين 9 و38 والهدف الثاني من ركلة جزاء.

أما هدف أيسلندا الوحيد سجله سيفارسون في الدقيقة 17، وارتفع رصيد بلجيكا إلى 9 نقاط في الصدارة بينما تذيلت أيسلندا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وفي المباراة الأخرى نجح منتخب الدنمارك في تحقيق الفوز بهدف دون رد على إنجلترا سجله كريستيان إريكسن من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وصعد منتخب الدنمارك للمركز الثاني برصيد 7 نقاط متفوقا على إنجلترا صاحبة نفس الرصيد من النقاط.

ويحل منتخب إنجلترا ضيفا على بلجيكا في الجولة الخامسة المقرر لها 15 نوفمبر المقبل، بينما يستضيف الدنمارك منتخب أيسلندا.