فرنسا تفلت من كمين كرواتيا.. والبرتغال تُمتع في الانتصار على السويد

أفلت منتخب فرنسا من كمين منافسه كرواتيا وحقق فوزا صعبا على وصيفه في كأس العالم 2018 بهدفين لهدف.

وحل منتخب فرنسا اليوم الأربعاء ضيفا على كرواتيا في ملعب ماكسيمير ستاديون في العاصمة الكرواتية زغرب لملاقاته في رابع جولات دوري الأمم الأوروبية لحساب المجموعة الثالثة.

افتتح أنطوان جريزمان أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

وأدرك نيكولا فلاسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة 65.

ونجح كيليان مبابي في خطف الفوز بتسجيله للهدف الثاني للديوك الفرنسية في الدقيقة 79.

البرتغال X السويد

وفي ملعب ملعب جوزيه ألفالادي فاز صاحب الأرض منتخب البرتغال على منافسه السويد بثلاثية دون رد.

افتتح بيرناردو سيلفا أهداف المباراة في الدقيقة 21.

وأضاف ديوجو جوتا هدفين في الدقائق 44 و72.

بتلك النتائج وصل رصيد منتخب البرتغال لـ10 نقاط يتصدر بهم المجموعة بالتساوي مع فرنسا لكن فارق الأهداف يصب في صالح الأول.

فيما يأتي منتخب كرواتيا ثالثا بثلاث نقاط.

وأخيرا يحتل منتخب السويد المركز الرابع بدون أي نقطة.

وفي الـ14 من نوفمبر سيستضيف منتخب البرتغال منافسه فرنسا من أجل الصدارة، فيما يحل منتخب كرواتيا ضيفا على السويد.

وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه منتخب كرواتيا منافسه البرتغال ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره السويدي.

ويتأهل أصحاب الصدارة فقط للدور نصف النهائي.