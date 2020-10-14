رسميا - وادي دجلة يضم إيهاب المباركي

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

إيهاب المباركي - وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة بشكل رسمي ضم إيهاب المباركي ظهير الترجي التونسي السابق.

إيهاب المباركي

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وضمن وادي دجلة الاستمرار في الدوري المصري رغم تجمد رصيده عند 35 نقطة، لكن تأكد هبوط حرس الحدود صاحب الـ30 نقطة.

ووصل المباركي بداية الشهر الجاري إلى القاهرة من أجل إتمام اتفاقه مع وادي دجلة.

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ويلعب المباركي في مركز الظهير الأيمن، ولعب للترجي التونسي منذ صيف 2013 وحتى صيف 2020.

وحقق المباركي الدوري التونسي خمس مرات وبطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين.

وخاض المباركي 162 مباراة في الدوري التونسي وسجل 9 أهداف وصنع 18 آخرين.

ولعب الظهير الأيمن لوادي دجلة 4 مباريات دولية مع منتخب تونس.

وادي دجلة إيهاب المباركي
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