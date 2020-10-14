رسميا - المصري يعلن تجديد تعاقد علي ماهر لموسم جديد

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 21:31

كتب : أيمن عيد

علي ماهر - المصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي تجديد عقد علي ماهر المدير الفني لموسم جديد.

علي ماهر تولي قيادة المصري بدءا من سبتمبر الماضي وفاز في 6 مباريات من أصل 12 وتعادل في 3 وخسر 3.

وسجل لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباك الفريق 10 أهداف في مباريات الفريق الـ 12.

أخبار متعلقة
سموحة: ناصر ماهر وافق على الاستمرار معنا في الموسم الجديد علي ماهر: صفقات المصري يجب أن تكون على قدر اسمه.. واللاعبون أمتعوني أمام الإسماعيلي النقطة الأولى مع علي ماهر.. المصري يتعادل مع إنبي ويسجل لأول مرة منذ فبراير أحمد ياسر لـ في الجول: علي ماهر أحدث الفارق.. دائم الصراخ "هجوووم" وهذا ما نحتاجه

ويعد علي ماهر المدير الفني الثالث للفريق البورسعيدي الموسم الجاري بعد إيهاب جلال وطارق العشري.

المصري مع علي ماهر أصبح في المركز السابع برصيد 42 نقطة بعدما كان يصارع ضمن مقاعد الهبوط قبل تولي المهمة بشكل رسمي.

وبدأ علي ماهر الموسم الجاري بتدريب إنبي لكنه رجل بعد 4 جولات فقط من انطلاق الموسم عن الفريق البترولي.

ويتبقى للمصري مباراتين الموسم الجاري في الدوري المصري بمواجهتي طنطا ووادي دجلة.

المصري البورسعيدي علي ماهر في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي الأول في المغرب – مشاركة معلول.. وعلاج طبيعي لـ كهربا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوري الأمم الأوروبية - بولندا تستغل تعادل إيطاليا وهولندا وتنقض على الصدارة 31 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – اختبار طبي لـ محمود علاء وحازم إمام لتحديد موعد عودتهما لمران الزمالك 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا تنفرد بالصدارة.. وإريكسن يقود الدنمارك للفوز على إنجلترا 38 دقيقة | أوروبا
فرنسا تفلت من كمين كرواتيا.. والبرتغال تُمتع في الانتصار على السويد 48 دقيقة | أوروبا
رسميا - وادي دجلة يضم إيهاب المباركي ساعة | الدوري المصري
فيديو في الجول - أنا دروجبا (4) عن مراقبة مورينيو له في كل مكان وإجباره على الرحيل من مارسيليا ساعة | حكايات في الجول
تأهيل لـ محمود علاء وشيكابالا وحازم إمام استعدادا للرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك