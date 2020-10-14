رسميا - المصري يعلن تجديد تعاقد علي ماهر لموسم جديد

أعلن نادي المصري البورسعيدي تجديد عقد علي ماهر المدير الفني لموسم جديد.

علي ماهر تولي قيادة المصري بدءا من سبتمبر الماضي وفاز في 6 مباريات من أصل 12 وتعادل في 3 وخسر 3.

وسجل لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباك الفريق 10 أهداف في مباريات الفريق الـ 12.

ويعد علي ماهر المدير الفني الثالث للفريق البورسعيدي الموسم الجاري بعد إيهاب جلال وطارق العشري.

المصري مع علي ماهر أصبح في المركز السابع برصيد 42 نقطة بعدما كان يصارع ضمن مقاعد الهبوط قبل تولي المهمة بشكل رسمي.

وبدأ علي ماهر الموسم الجاري بتدريب إنبي لكنه رجل بعد 4 جولات فقط من انطلاق الموسم عن الفريق البترولي.

ويتبقى للمصري مباراتين الموسم الجاري في الدوري المصري بمواجهتي طنطا ووادي دجلة.