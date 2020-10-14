انتهت كأس مصر - بيراميدز 0 (1) - (3) 0 طلائع الجيش. بسام يتألق

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش في افتتاح مباريات ربع نهائي كأس مصر.

ويصعد المتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك أمام نادي مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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بسام يواصل التألق ويتأهل بالجيش إلى نصف النهائي

طلائع الجيش يسجل الثالثة عن طريق علي الفيل (3-1) للجيش

بيراميدز يهدر مرة أخرى بعد إهدار علي جبر الركلة الثالثة

طلائع الجيش يسجل الركلة الثانية عن طريق أحمد كابوريا (2-1) للجيش حتى الآن

بيراميدز يسجل من الركلة الثانية بتسديدة دودو الجباس

طلائع الجيش يسجل الركلة الأولى من تسديدة محمد أشرف روقا

بيراميدز يهدر الركلة الأولى بعد تصدي محمد بسام لتسديدة أنتوي

إلى ركلات الترجيح

ق121 نزول أحمد الشناوي بدلا من مهدي سليمان

انطلاق الشوط الثاني الإضافي

انطلاق الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني واللجوء لوقت إضافي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 أحمد توفيق وتسديدة رائعة بجوار القائم

انطلاق المباراة

بيراميدز طلائع الجيش
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