التشكيل - إيموبيلي يقود هجوم إيطاليا.. وهولندا تدافع بـ 5 لاعبين
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 19:54
كتب : FilGoal
يقود تشيرو إيموبيلي تشكيل منتخب إيطاليا في مواجهة هولندا بالجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
بينما يبدأ فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا بخماسي في الخط الخلفي بقيادة فيرجيل فان دايك.
إيطاليا تتصدر ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويليه المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إيطاليا على هولندا بهدف دون مقابل سجله نيكولو باريلا.
وجاء تشكيل إيطاليا:
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
الدفاع: ليوناردو سبيناتزولا – جورجيو كيلليني – ليوناردو بونوتشي – دي أمبروزيو
الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي
الهجوم: فيدريكيو كييزا – تشيرو إيموبيلي – لورينزو بيلجريني
#Azzurri 🇮🇹
📋 The Italy team for tonight's clash with the Netherlands 💪#ITANED #NationsLeague #VivoAzzurro pic.twitter.com/yd8xrEVWir— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) October 14, 2020
وجاء تشكيل هولندا:
حراسة المرمى: ياسبر سيلسين
الدفاع: دالي بيلند – ناثان أكي – فيرجيل فان دايك – ستيفن دي فري – هانس هاتيبور
الوسط: جورجينيو فينالدوم – فرينيكي دي يونج – دوني فان دي بيك
الهجوم: ممفيس ديباي – لوك دي يونج
5️⃣3️⃣2️⃣
Dit is onze opstelling voor de wedstrijd tegen Italië 🔶#ITANED pic.twitter.com/FSC4TiZaBw
— OnsOranje (@OnsOranje) October 14, 2020