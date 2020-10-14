التشكيل - إيموبيلي يقود هجوم إيطاليا.. وهولندا تدافع بـ 5 لاعبين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 19:54

كتب : FilGoal

إيطاليا - هولندا

يقود تشيرو إيموبيلي تشكيل منتخب إيطاليا في مواجهة هولندا بالجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

بينما يبدأ فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب هولندا بخماسي في الخط الخلفي بقيادة فيرجيل فان دايك.

إيطاليا تتصدر ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، ويليه المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إيطاليا على هولندا بهدف دون مقابل سجله نيكولو باريلا.

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: ليوناردو سبيناتزولا – جورجيو كيلليني – ليوناردو بونوتشي – دي أمبروزيو

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – ماركو فيراتي

الهجوم: فيدريكيو كييزا – تشيرو إيموبيلي – لورينزو بيلجريني

وجاء تشكيل هولندا:

حراسة المرمى: ياسبر سيلسين

الدفاع: دالي بيلند – ناثان أكي – فيرجيل فان دايك – ستيفن دي فري – هانس هاتيبور

الوسط: جورجينيو فينالدوم – فرينيكي دي يونج – دوني فان دي بيك

الهجوم: ممفيس ديباي – لوك دي يونج

إيطاليا هولندا دوري الأمم الأوروبية
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