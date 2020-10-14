اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فرق كرة نسائية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 19:50

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري المصري الممتاز الرجال بشأن تكوين كل منهم فريق نسائي.

ويأتي ذلك من أجل إقامة موسم كروي 2020 -2021 وذلك ضمن خطة اللجنة الخماسية من أجل توسيع قاعدة الممارسة النسائية.

وتماشيا مع الاتجاه الدولي والقاري لدعم النهوض بكرة القدم النسائية.

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وتعد هذه الخطوة فرصة للأندية المصرية لتمثيل مصر على المستوى القاري وتحقيق إنجازات أسوة بما حققته في مسابقات الرجال.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بإطلاق النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات اعتبارا من الموسم الرياضي 2020 -2021.

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