تقرير تونسي: الحبيب يكن في طريقه إلى الجونة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 19:36

كتب : FilGoal

الحبيب يكن

يقترب التونسي محمد الحبيب يكن من الجونة في سوق الانتقالات المقبلة.

وقال الظهير الأيمن لنادي البنزرتي التونسي لموقع "فوت 24" التونسي "أنه تعاقد مع الجونة بعقد يستمر لـ 3 سنوات".

وينتظر التونسي السفر إلى مصر للانضمام للجونة عقب الانتهاء من أوراق التأشيرة وإجراءات السفر.

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ولن يستفيد البنزرتي التونسي من الصفقة بسبب انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم المنصرم.

وخاض يكن البالغ 26 عاما الموسم المنصرم 23 مباراة وسجل هدفين في الدوري والكأس التونسي.

الجونة يمتلك في صفوفه 4 محترفين لموسم 2019-2020 وهم الكاميروني جوناثان نجويم والإيفواري سيرج أكا والأوغندي آلان تشامبادي والزامبي والتر بواليا.

وسيكون يكن الصفقة التونسية الثالثة في الدوري المصري بعد حمزة المثلوثي المنتقل للزمالك وإيهاب المباركي لوادي دجلة حسب التقرير التونسي.

الحبيب يكن الجونة البنزرتي التونسي
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