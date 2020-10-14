بعد ضمان البقاء.. الجونة يهزم دجلة بهدفين

نجح الجونة في تحقيق الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في مباراة تحصيل حاصل ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري.

ونجح والتر بواليا في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 68 ليرفع رصيد أهدافه إلى 13 هدفا لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وفي الدقيقة 94 وبخطأ ساذج من حسين ذكري حارس مرمى وادي دجلة، حصل محمد ناجي جدو على الكرة ووصلت إلى ناصر ناصر الذي سددها رائعة داخل الشباك.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء للجونة بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وكان الثنائي وادي دجلة والجونة قد ضمنا البقاء في الدوري بعد خسارة حرس الحدود أمام الزمالك وتجمد رصيده عند 30 نقطة.

ورفع الجونة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 35 نقطة.

ويختتم الجونة مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة حرس الحدود، بينما يلعب دجلة أخر مبارياته أمام المصري البورسعيدي.