كرة يد - الأهلي يدعم صفوف فريق السيدات بمحترفة تونسية

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 18:49

كتب : FilGoal

سندس حشانة - كرة يد الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تدعيم صفوف فريق سيدات كرة اليد بضم سندس حشانة اللاعبة التونسية.

ووقعت سندس على عقود الانضمام إلى صفوف الأهلي اليوم الأربعاء بعد وصولها إلى القاهرة مساء أمس، وفي حضور رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ويحيى يوسف المدير الفني.

وتنتظم سندس حشانة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني.

أخبار متعلقة
كرة يد – الزمالك يهزم أسيوط والأهلي يفوز على بورسعيد كرة يد - الزمالك لـ في الجول: الاتحاد لم يخطرنا بموقف القائمة.. ومصير بطولة إفريقيا كرة يد - مصر 2021.. أربع حافلات لنقل متطوعي الإسكندرية المقبولين لاجتماعات اللجان المتخصصة كرة يد - الجزيري: طموحاتي المنافسة مع الأهلي على كل البطولات.. وسعيد بترحاب الجماهير

وأشار رؤوف عبد القادر إلى أن سندس لاعبة متميزة صاحبة قدرات فنية عالية وانضمامها سيمثل إضافة كبيرة.

من جانبها كشفت سندس في حوارها مع الصفحة الرسمية للنادي: "سعيدة بالانضمام إلى النادي الأهلي صاحب الاسم الكبير في القارة".

وتابعت "حصلت على عروض منها أوروبية لكنني فضلت الانتقال إلى الأهلي في النهاية ولم يستغرق الوقت طويلا لإتمام ذلك".

وأتمت سندس تصريحاتها "لدي أصدقاء من فريق سيدات الأهلي وأسعى لتحقيق كافة البطولات لإسعاد الجماهير".

كرة يد الأهلي سندس حشانة
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الزمالك - طبيب الرجاء: 3 لاعبين يغيبون عن مواجهة الزمالك.. وشكوك حول مشاركة الورفلي 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعد ضمان البقاء.. الجونة يهزم دجلة بهدفين 13 دقيقة | الدوري المصري
نصف نهائي إفريقيا – يوسف لـ في الجول: تحذير لـ الأهلي من قوة الوداد.. وأختار بادجي في حالة وحيدة 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - الأهلي يدعم صفوف فريق السيدات بمحترفة تونسية 30 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: مفاوضات بين وست هام وبن رحمة لإتمام انتقاله 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – الاتحاد الإيطالي يعتبر نابولي مهزوما أمام يوفنتوس وعقوبة إضافية لعدم خوضه اللقاء 49 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس: إصابة رامسي ليست عضلية 49 دقيقة | أوروبا
نصف نهائي إفريقيا – الشيشيني لـ في الجول: الزمالك غير مكتمل.. وأصبحنا نمتلك خبرة اللقاءات الكبيرة 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك