كرة يد - الأهلي يدعم صفوف فريق السيدات بمحترفة تونسية

أعلن النادي الأهلي عن تدعيم صفوف فريق سيدات كرة اليد بضم سندس حشانة اللاعبة التونسية.

ووقعت سندس على عقود الانضمام إلى صفوف الأهلي اليوم الأربعاء بعد وصولها إلى القاهرة مساء أمس، وفي حضور رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ويحيى يوسف المدير الفني.

وتنتظم سندس حشانة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وأشار رؤوف عبد القادر إلى أن سندس لاعبة متميزة صاحبة قدرات فنية عالية وانضمامها سيمثل إضافة كبيرة.

من جانبها كشفت سندس في حوارها مع الصفحة الرسمية للنادي: "سعيدة بالانضمام إلى النادي الأهلي صاحب الاسم الكبير في القارة".

وتابعت "حصلت على عروض منها أوروبية لكنني فضلت الانتقال إلى الأهلي في النهاية ولم يستغرق الوقت طويلا لإتمام ذلك".

وأتمت سندس تصريحاتها "لدي أصدقاء من فريق سيدات الأهلي وأسعى لتحقيق كافة البطولات لإسعاد الجماهير".