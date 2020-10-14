رسميا – الاتحاد الإيطالي يعتبر نابولي مهزوما أمام يوفنتوس وعقوبة إضافية لعدم خوضه اللقاء

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم فوز يوفنتوس على نابولي اعتباريا 3-0 وخصم نقطة إضافية من البارتينوبي لعدم حضوره لقاء الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري.

ولم يسافر فريق نابولي إلى تورينو ليواجه يوفنتوس يوم الأحد الرابع من شهر أكتوبر الجاري بداعي وجود لاعبين مصابين بفيروس كورونا في صفوفه وهما بيوتر زيلينسكي وإلجيف إلماس.

وأكد نابولي في ذلك الوقت أن الهيئة الصحية في المدينة منعته من السفر مما جعله يقيم عزلا لجميع أعضائه كإجراء احترازي.

في المقابل فإن يوفنتوس ورابطة الدوري الإيطالي تمسكا باللوائح بأن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا لا تستدعي إلغاء المباراة.

وأكدت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي أن نابولي لم يكن لديه أي سبب قهري للانسحاب من اللقاء.

وأشارت إلى أن الأمر الوحيد الذي يؤدي لإلغاء المباراة هو وجود ظروف قهرية تمنع إقامتها من الأساس وهو ما لم يحدث في حالة نابولي.

وكانت الأندية الإيطالية وافقت في بداية الموسم أنه طالما أن الفريق يضم 13 لاعبا متاحين للعب بالإضافة لحارس مرمى على الأقل فيجب إقامة المباراة.

وأشار قرار لجنة الانضباط إلى أنه على الرغم من رسالة الهيئة الصحية في نابولي جعلت من الصعب سفر الفرق لتورينو لكنه لم يكن قرارا نهائيا حيث قرر النادي إلغاء رحلة الطيران وفندق الإقامة.

ومن المتوقع أن يقدم نابولي استئناقا على القرار.