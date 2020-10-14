يوفنتوس: إصابة رامسي ليست عضلية

كشف نادي يوفنتوس أن حالة أرون رامسي لاعب وسط الفريق ليست إصابة عضلية.

آرون رامسي النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وعاد رامسي إلى يوفنتوس بعد خوضه مباريات التوقف الدولي مع منتخب ويلز وتعرضه للإصابة.

وأتضح أن إصابة اللاعب الويلزي ليست خطيرة كما كان متوقعا في البداية.

وكشف نادي يوفنتوس في بيان رسمي: "استبعدت الفحوصات الطبية التي أجراها أرون رامسي اليوم الأربعاء إصابة العضلات".

وتابع "سيتم مراقبة حالته يوما بعد يوم".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة فريق كروتوني يوم السبت ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وخاض يوفنتوس تدريباته صباح اليوم تحت قيادة أندريا بيرلو، في انتظار عودة باقي اللاعبين الدوليين.