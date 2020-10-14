يوفنتوس يعلن عودة رونالدو إلى تورينو

أعلن نادي يوفنتوس عودة لاعب الفريق كريستيانو رونالدو إلى مدينة تورينو عبر رحلة طبية مصرح بها من قبل الجهات المختصة بناء على طلب اللاعب.

وأشار بيان يوفنتوس المقتضب إلى أن رونالدو سيواصل العزل الذاتي في منزله في ظل إصابته بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء إصابة رونالدو بفيروس كورونا عقب مواجهة فرنسا.

يذكر أن يوفنتوس أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء إصابة وستون مكيني لاعبه الجديد بفيروس كورونا كذلك وأنه عزل ذاته في منزله.

وواصل بيان يوفنتوس السابق "وفقا لما ينص عليه البرتوكول، دخل الفريق في عزل آمن هذا المساء".

وأضاف "هذا الإجراء سيسمح لكل الأشخاص الذين جاءت نتيجتهم سلبية بأن يستمروا في تدريباتهم وخوض المباريات ولكنه لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج المجموعة".

وأتم "النادي في تواصل مستمر مع السلطات الصحية المعنية".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة كروتوني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.