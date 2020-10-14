يوفنتوس يعلن إصابة مكيني بفيروس كورونا.. والفريق ينعزل عن العالم الخارجي

أعلن نادي يوفنتوس إصابة لاعب وسط ميدانه وستون مكيني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وستون ماكيني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وجاء نص بيان النادي الإيطالي كالتالي: "نادي يوفنتوس يعلن خلال إجراء فحوصات فيروس كورونا وفقا للبروتوكول الإجباري أن اللاعب وستون مكيني أصيب بفيروس كورونا".

وتابع البيان: "وفقا لما ينص عليه البرتوكول، دخل الفريق في عزل آمن هذا المساء".

وأضاف "هذا الإجراء سيسمح لكل الأشخاص الذين جاءت نتيجتهم سلبية بأن يستمروا في تدريباتهم وخوض المباريات ولكنه لن يسمح لهم بالتواصل مع أي شخص خارج المجموعة".

وأتم "النادي في تواصل مستمر مع السلطات الصحية المعنية".

ويعد مكيني هو ثاني إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي يوفنتوس بعد كريستيانو رونالدو والذي أصيب بالفيروس خلال تواجده في معسكر منتخب البرتغال.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة كروتوني يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.