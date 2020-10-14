سبورت: ريال مدريد سيعرض على مودريتش تجديد عقده لمدة عام

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

يستعد ريال مدريد للتقدم بعرض لتجديد عقد لوكا مودريتش لاعب وسط ميدانه خلال الفترة المقبلة. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال التقرير إن ريال مدريد يستعد للتقدم بعقد يمتد لعام إضافي من أجل تمديد فترة بقاء النجم الكرواتي بين صفوفه.

ويتبقى في عقد صاحب الـ35 عاما الحالي مع ريال مدريد 8 أشهر فقط.

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وكان مودريتش قد كتب في سيرته الذاتية حسبما نشرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في وقت سابق: "أنا واثق أنه يمكنني اللعب على أعلى مستوى لعامين، سنرى ما سيحدث".

وواصل "سأحب أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد، لكن الأمر يعتمد على النادي، بالطبع حينها سأدرس لكي أصبح مدربا".

وأوضحت الصحيفة أن هذا التعاقد سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل النجم الكرواتي.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 كأفضل لاعب في العالم، لكن منذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف العملاق الإسباني لكي ينضم إلى إنتر ميلان.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد قادما من توتنام في صيف 2012 بمبلغ 35 مليون يورو.

ولعب النجم الكرواتي بقيمص النادي الملكي في 347 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 55 آخرين.

النجم الكرواتي توج مع ريال مدريد بلقبي دوري إسباني وكأس ملك إسبانيا و3 بطولات سوبر إسبانية و4 بطولات دوري أبطال أوروبا و3 بطولات سوبر أوروبية و3 بطولات كأس العالم للأندية.

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