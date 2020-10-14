أمير مرتضى: باتشيكو واقعي.. وطلبنا جدول الدوري للموسم الجديد لحسم استعداداتنا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

باتشيكو - الزمالك

أثنى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك على مدرب الفريق جايمي باتشيكو ووصفه بـ"الواقعي" مشيرا إلى أنه طلب جدول الدوري للموسم الجديد لحسم استعدادات الفريق.

وصرح أمير مرتضى عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "باتشيكو مدرب واقعي والفريق يخوض مبارياته تحت الضغط وهذه الفترة يجب أن تشهد دعم الجميع للفريق".

وأضاف "طلبنا جدول الدوري للموسم الجديد بكل احتمالاته لحسم استعداداتنا، فمن حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون الضرر بالأندية ولكن للأسف هذا لا يحدث".

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وواصل "الزمالك هو الأقوى في التعاقد مع أي لاعب لما يتمتع به من احترافية في التفاوض واحترام للجميع بجانب الالتزام المادي".

وأتم "لكن حاليا لا نفكر في بيع أي لاعب إلا إذا كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع وفي النهاية لدينا سياسة ثابتة في التعامل مع الجميع".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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