لجنة الانضباط تقرر: تغريم أمير مرتضى.. والتحقيق في شكاوى الأهلي والزمالك المتبادلة يوم الإثنين

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 15:18

كتب : عاطف شادي

أمير مرتضى منصور - الزمالك

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري تغريم أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك 50 ألف جنيها.

وقال اتحاد الكرة في بيان، إن تغريم أمير مرتضى جاء بسبب "هجومه على اتحاد الكرة في تصريحات صحفية".

وكذلك، غرمت اللجنة نادي الجونة نفس المبلغ، بسبب ما بدر من عامل غرف الملابس في الفريق خلال مباراة الفريق ضد الزمالك، والتي انتهت 4-3 للأبيض.

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وفي الإطار نفسه، أوضحت اللجنة أنها طلبت محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي والممثل القانوني لنادي الزمالك لجلسة تحقيق في الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل بمقر الاتحاد.

وبالنسبة التظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من علاء عبد العال المدير الفني لبتروجت وإلغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.

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