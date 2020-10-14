الإسماعيلي لـ في الجول: في طريقنا للإعلان عن التعاقد مع 3 أجانب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 14:21

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

كشف أبو طالب العيسوي المدرب العام للدراويش أن النادي في طريقه للإعلان عن 3 صفقات للاعبين أجانب، الموسم المقبل.

وقال العيسوي لـ FilGoal.com: "تلك الصفقات ستشكل إضافة للفريق".

وأردف "ندرس إذا كان من الممكن أن نستفيد بهؤلاء اللاعبين في البطولة العربية".

وشدد "لجنة التعاقدات تبحث عن لاعبين جدد أجانب ومحليين فى كافة خطوط الفريق بداية من حارس المرمى إلى رأس الحربة".

وأتم "الصفقات التى يتم تحديدها والتفاوض معها هدفنا من ورائها عودة قويه الدراويش في كافة المسابقات".

ويضم الإسماعيلي بين صفوفه الغيني بيكيتي سيلفا، والناميبي بينسون شيلونجو.

الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: في طريقنا للإعلان عن التعاقد مع 3 أجانب 21 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: دورتموند لن يقبل أي عرض لسانشو في الشتاء حتى لو كان بـ120 مليون يورو 28 دقيقة | أوروبا
رئيس الرجاء يتحدث عن انتقال بانون المحتمل للأهلي 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سانشيز: أنا جاهز للدربي.. الإصابة ليست خطيرة 39 دقيقة | أوروبا
تقرير: لاتسيو يفكر في أليجري لخلافة إنزاجي 47 دقيقة | أوروبا
وزير قطاع الأعمال يكشف عن بحثه لطرح شركة لفريق غزل المحلة في البورصة ساعة | الدوري المصري
مسحة للاعبي الزمالك في المغرب.. وتقديم موعد المران ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الوداد يبعد لاعبيه عن ضغط الجماهير قبل لقاء الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك