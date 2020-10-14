الإسماعيلي لـ في الجول: في طريقنا للإعلان عن التعاقد مع 3 أجانب

كشف أبو طالب العيسوي المدرب العام للدراويش أن النادي في طريقه للإعلان عن 3 صفقات للاعبين أجانب، الموسم المقبل.

وقال العيسوي لـ FilGoal.com: "تلك الصفقات ستشكل إضافة للفريق".

وأردف "ندرس إذا كان من الممكن أن نستفيد بهؤلاء اللاعبين في البطولة العربية".

وشدد "لجنة التعاقدات تبحث عن لاعبين جدد أجانب ومحليين فى كافة خطوط الفريق بداية من حارس المرمى إلى رأس الحربة".

وأتم "الصفقات التى يتم تحديدها والتفاوض معها هدفنا من ورائها عودة قويه الدراويش في كافة المسابقات".

ويضم الإسماعيلي بين صفوفه الغيني بيكيتي سيلفا، والناميبي بينسون شيلونجو.