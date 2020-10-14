بيلد: دورتموند لن يقبل أي عرض لسانشو في الشتاء حتى لو كان بـ120 مليون يورو

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 14:14

كتب : FilGoal

جادون سانشو

لن يقبل نادي بوروسيا دورتموند أي عرض لرحيل لاعبه جادون سانشو خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة حتى لو كان بـ120 مليون يورو، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ20 عاما لن يرحل عن دورتموند في الشتاء لحاجة الفريق إلى خدماته.

وكان مبلغ 120 مليون يورو هو ذاته الذي حدده بوروسيا دورتموند في وقت سابق مقابل رحيل سانشو عن صفوفه، مع تحديد موعد نهائي لإتمام الصفقة يوم 10 أغسطس الماضي.

أخبار متعلقة
حوار في الجول - لاعب يونايتد السابق: سانشو ليس المعجزة ولم نحصل على ما نريد.. وأسباب ما حدث ضد توتنام شبكة ESPN: بديل مفاجئ لـ سانشو.. يونايتد يتجه إلى أوكامبوس سكاي: دورتموند رفض عرضا من يونايتد لضم سانشو

لم يُنجز مانشستر يونايتد الصفقة في الموعد المحدد وقرر دورتموند أن يتخذ موقفه بعدم بيع لاعبه واستمراره للموسم الجاري.

مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني كان قد أوضح نصا بأن اللاعب سيستمر مع الفريق نظرا لأن مانشستر يونايتد لم يصل في الموعد المحدد لإنهاء الصفقة وكذلك لم يتوصل الناديان إلى اتفاق بخصوص المقابل المادي.

وانضم سانشو إلى دورتموند قادما من أكاديمية مانشستر سيتي في صيف 2017 بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

الدولي الإنجليزي لعب بقميص دورتموند في 102 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 35 هدفا وصنع 45 آخرين.

في ألمانيا سوق الانتقالات
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: في طريقنا للإعلان عن التعاقد مع 3 أجانب 21 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: دورتموند لن يقبل أي عرض لسانشو في الشتاء حتى لو كان بـ120 مليون يورو 28 دقيقة | أوروبا
رئيس الرجاء يتحدث عن انتقال بانون المحتمل للأهلي 36 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سانشيز: أنا جاهز للدربي.. الإصابة ليست خطيرة 40 دقيقة | أوروبا
تقرير: لاتسيو يفكر في أليجري لخلافة إنزاجي 48 دقيقة | أوروبا
وزير قطاع الأعمال يكشف عن بحثه لطرح شركة لفريق غزل المحلة في البورصة ساعة | الدوري المصري
مسحة للاعبي الزمالك في المغرب.. وتقديم موعد المران ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الوداد يبعد لاعبيه عن ضغط الجماهير قبل لقاء الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك