بيلد: دورتموند لن يقبل أي عرض لسانشو في الشتاء حتى لو كان بـ120 مليون يورو

لن يقبل نادي بوروسيا دورتموند أي عرض لرحيل لاعبه جادون سانشو خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة حتى لو كان بـ120 مليون يورو، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

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وأشار التقرير إلى أن صاحب الـ20 عاما لن يرحل عن دورتموند في الشتاء لحاجة الفريق إلى خدماته.

وكان مبلغ 120 مليون يورو هو ذاته الذي حدده بوروسيا دورتموند في وقت سابق مقابل رحيل سانشو عن صفوفه، مع تحديد موعد نهائي لإتمام الصفقة يوم 10 أغسطس الماضي.

لم يُنجز مانشستر يونايتد الصفقة في الموعد المحدد وقرر دورتموند أن يتخذ موقفه بعدم بيع لاعبه واستمراره للموسم الجاري.

مايكل زورك المدير الرياضي للنادي الألماني كان قد أوضح نصا بأن اللاعب سيستمر مع الفريق نظرا لأن مانشستر يونايتد لم يصل في الموعد المحدد لإنهاء الصفقة وكذلك لم يتوصل الناديان إلى اتفاق بخصوص المقابل المادي.

وانضم سانشو إلى دورتموند قادما من أكاديمية مانشستر سيتي في صيف 2017 بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

الدولي الإنجليزي لعب بقميص دورتموند في 102 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 35 هدفا وصنع 45 آخرين.