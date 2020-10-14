سانشيز: أنا جاهز للدربي.. الإصابة ليست خطيرة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز

قال أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان إنه جاهز للمشاركة في الدربي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده، تشيلي ضد كولومبيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وصرح سانشيز عقب المباراة: "أنا بخير لا شيء خطير".

وأضاف "أنا دائما جاهز، أحب ما أفعله".

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وكان سانشيز قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي سجل بها هدفا في تعادل فريقه بنتيجة 2-2 ضد كولومبيا بعد تدخل من جيمس رودريجيز.

وسيعود سانشيز إلى إيطاليا لكي يخض لمسحة الكشف عن فيروس كورونا مثل بقية لاعبي الدوري الإيطالي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وكان إنتر قد أعلن إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في وقت سابق، وهم أندريا رادو وميلان شكرينيار وأليساندرو باستوني وربيرتو جاجليارديني وآشلي يونج وورادجا ناينجولان.

ميلان يواجه مضيفه إنتر في الدربي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي يوم السبت.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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