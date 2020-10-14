تقرير: لاتسيو يفكر في أليجري لخلافة إنزاجي

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

أليجري

يفكر كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو في التقدم بعرض إلى ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية.

وقال التقرير إن ذلك يأتي في ظل تأجيل سيموني إنزاجي المستمر لمفاوضات تجديد عقده مع النادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن رئيس لاتسيو أصبح يبحث عن بدائل محتملة لتولي مهمة تدريب الفريق، خاصة وأن إنزاجي حتى اللحظة لم يتوصل إلى اتفاق أو حتى يتفاوض بشكل سليم مع النادي.

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وأوضحت الصحيفة أن لوتيتو تقدم بعرض جديد لمدة 3 سنوات إلى إنزاجي للاستمرار مع الفريق، لكن المدرب ظل يؤجل المناقشات دون تقديم أي رد.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن رئيس النادي قد قابل أليجري بالفعل في توسكاني خلال الصيف المنصرم.

ويسعى أليجري للعودة إلى عالم التدريب مرة أخرى، ويبدو أن لاتسيو سيكون بوابة العودة.

إنزاجي تولى تدريب لاتسيو في يوليو 2016 ويستمر عقده الحالي حتى نهاية الموسم الجاري.

سيموني إنزاجي قاد لاتسيو في 198 مباراة فاز في 107 مواجهة وتعادل في 35 مباراة وخسر 56 وسجل الفريق معه 382 هدفا واستقبل 255.

أما أليجري فلم يتول تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس في 2019 بعد خمسة أعوام مع الفريق حصد خلالها 5 بطولات دوري و4 كأس إيطاليا وبطولتي سوبر وخسر نهائي دوري الأبطال مرتين.

في إيطاليا الدوري الإيطالي
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