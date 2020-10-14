كاكا: من اللطيف متابعة بيرلو المدرب.. كان محظوظا بالعمل مع أنشيلوتي وكونتي وأليجري

أثنى كاكا نجم ميلان وريال مدريد السابق على زميله السابق أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، مشيرا إلى أنه كان محظوظا بالعمل مع مدربين كبار. وذلك في تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وصرح كاكا قائلا: "الأمر ممتع، أستمتع برؤية زملائي السابقين يساهمون في فرق كبيرة".

وواصل "يبدو أنه كان من المقدر له أن يدرب فرق الشباب ويسير في طريقه نحو القمة، لكن لقد وصل بالفعل إلى هناك".

وأكمل "أندريا يعرف كرة القدم، سيكون من اللطيف متابعته".

وأضاف "لقد كان محظوظا بالعمل مع مدربين كبار مثل كارلو أنشيلوتي وماسيمليانو أليجري وأنطونيو كونتي".

وأتم "في النهاية ما زلت أعتقد أن بيرلو سيكون فريدا من نوعه حتى كمدرب".

بيرلو وكاكا لعبا في ميلان سويا في الفترة من 2003-2009 وحصدا سويا لقب الدوري والسوبر المحلي ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.